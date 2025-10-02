futuro dei vicini a rischio con lo svuotamento degli storici studi

La chiusura degli studi di Nunawading segna la fine di un’epoca storica per il celebre serial televisivo australiano Neighbours. Dopo oltre quarant’anni di produzione, i locali che hanno ospitato le avventure dei personaggi di Erinsborough vengono progressivamente abbandonati, segnando una svolta definitiva per il cast e la troupe. In questo approfondimento si analizzano gli ultimi sviluppi riguardanti gli studi, lo stato attuale del sito e le prospettive future di questa icona della televisione australiana. gli studi di nunawading: un patrimonio storico in declino. Gli studi di Nunawading, inaugurati nel 1964 su terreni precedentemente utilizzati come frutteti, rappresentavano uno dei simboli della storia televisiva australiana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

