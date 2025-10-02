Botic Van de Zandschulp ha sfiorato una clamorosa squalifica nel suo debutto al Masters 1000 di Shanghai contro Nuno Borges. Dopo aver ceduto il servizio nel quinto game del primo set, l’olandese ha perso la calma: prima ha scaraventato una pallina oltre i confini dello stadio, poi ha lanciato la racchetta che è finita sugli spalti, sfiorando gli spettatori. Nonostante la gravità del gesto, il giudice di sedia si è limitato a infliggergli un semplice warning. Van de Zandschulp non è riuscito a ritrovare la concentrazione e si è arreso in due set al portoghese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Furia Van de Zandschulp, scaglia la racchetta in tribuna e rischia di colpire il pubblico