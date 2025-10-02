Fuori Festival incontro con Luca Crovi per la presentazione del libro su Andrea Camilleri
Sabato 4 ottobre, nell'ambito del #Fuorifestival di Salerno Letteratura, si terrà la presentazione del libro "Andrea Camilleri. Una Storia" (Salani) scritto da Luca Crovi. L'incontro è in programma alle ore 18 presso la Pinacoteca provinciale, situata in via Mercanti. L'evento sarà condotto da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: fuori - festival
Piero Chiambretti al BCT Festival: “Io fuori dalla Rai? È un errore, c’è un contratto e un programma. Hanno comunicato male. In tv manca il coraggio di sperimentare” – Intervista Video
"Sempre più Fuori", festival di teatro, musica, danza e arte
Meditazione, spiritualità e benessere: a Corte San Ruffillo il festival "Giorni fuori dal tempo"
Fuori Asse Festival 2025 è finito e i ringraziamenti sono moltissimi! Grazie a @Nuovoafiteatromartesana e alle sorelle @ninasdragqueens, compagne di visioni profonde e lunghi mesi di progettazione. Grazie a chi ha sostenuto il Festival: @comunedimilanocu - facebook.com Vai su Facebook
"Castiglione del Cinema", Premio alla Carriera Film Festival 2025 a Luca Zingaretti - Nei primi due giorni del Festival " Castiglione del Cinema " è scattato qualcosa di speciale nel borgo umbro affacciato sul Lago Trasimeno. Segnala orvietonews.it