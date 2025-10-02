Fuori Festival incontro con Luca Crovi per la presentazione del libro su Andrea Camilleri

Salernotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre, nell'ambito del #Fuorifestival di Salerno Letteratura, si terrà la presentazione del libro "Andrea Camilleri. Una Storia" (Salani) scritto da Luca Crovi. L'incontro è in programma alle ore 18 presso la Pinacoteca provinciale, situata in via Mercanti. L'evento sarà condotto da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

