Funzioni più utili di Microsoft PowerToys per Windows 11

Navigaweb.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PowerToys è uno di quei software che tutti dovrebbero installare, un insieme di strumenti gratuiti offerti da Microsoft per potenziare Windows 11, rendendo il sistema operativo più flessibile e adatto alle esigenze quotidiane. Sviluppato come progetto open-source, permette di personalizzare il PC senza bisogno di software esterni. Ogni strumento risponde a necessità concrete: dalla gestione delle finestre al ridimensionamento rapido delle immagini. La versione attuale, 0.85.0, è ottimizzata per Windows 11 24H2, con aggiornamenti regolari che ne garantiscono la compatibilità futura. Questo set di strumenti si rivolge sia a chi usa il PC per lavoro, sia a chi cerca soluzioni rapide per attività di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

