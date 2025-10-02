Fumo vent’anni di Fctc | la vera svolta passa dalla riduzione del danno
Le discussioni sul futuro della lotta al tabagismo si riaccendono a pochi mesi dalla Cop11 dell’Oms, mentre l’Unione europea prepara la propria revisione normativa: vent’anni dopo l’entrata in vigore della Fctc, il bilancio è tutt’altro che esaltante e gli esperti chiedono un cambio di passo che consideri seriamente i prodotti a rischio ridotto. Un bilancio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
