Fumo cardiologo Fedele | Più certezze su efficacia dispositivi alternativi nel ridurre rischi
(Adnkronos) – “Ci sono lavori scientifici consolidati che dimostrano un minor effetto in termini di assunzione di sostanze quando si usano i prodotti a tabacco riscaldato rispetto alla sigarette. In campo cardiovascolare e pneumologico i dati sono incoraggiati, con effetti a medio termine sull’apparato cardiocircolatorio. C’è un lavoro coreano del 2024 che ha esaminano dei . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: fumo - cardiologo
?La prevenzione parte da un battito consapevole. Il 29 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Cuore, un’occasione per ricordare quanto sia importante prendersi cura della salute cardiovascolare. Pressione alta, colesterolo, fumo e sedentarietà so - facebook.com Vai su Facebook
Fumo, medici su dispositivi alternativi: "Riducono danno e aiutano a smettere" - L'esperienza del progetto italiano di Consensus Delphi sulla prevenzione e quello in oncologia della Repubblica Ceca ... Si legge su adnkronos.com