Fumo Bates | Fallimento politiche Oms per ridurlo serve cambio di strategia

(Adnkronos) – La Convenzione quadro dell'Oms per la lotta al tabagismo (Fctc) è entrata in vigore 20 anni fa, a novembre si tornerà a discuterne con l'undicesima Conferenza delle parti (Cop11) e nel frattempo in Europa si aperta la fase di confronto sulla normativa Ue di settore. Intanto la tecnologia ha fatto passi da gigante . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com