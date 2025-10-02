FS | treni a rischio cancellazioni e ritardi dalle 21 e domani

Roma, 2 ott. (askanews) – Frecce, Intercity e treni regionali a rischio cancellazioni e ritardi domani, a causa dello sciopero proclamato da alcuni sindacati per la situazione a Gaza. Con nun comunicato, il gruppo FS Italiane avverte che la protesta interesserà il personale dalle ore 21 di giovedì 2, alle ore 21 di venerdì 3 ottobre 2025. “Lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale”, si legge. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

