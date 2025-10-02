Frosinone sei consiglieri comunali chiedono una Commissione d’indagine su rifiuti e verde pubblico

Frosinonetoday.it | 2 ott 2025

I consiglieri comunali Giovambattista Martino, Teresa Petricca, Francesco Pallone, Fabrizio Cristofari, Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo hanno presentato oggi alla segreteria generale del Comune una formale richiesta per l’istituzione di una Commissione consiliare d’indagine.L’iniziativa ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: frosinone - consiglieri

