Frontale mortale in Italia pullman pieno di persone contro furgone È strage

La mattinata era cominciata come tante altre. Il sole si alzava pigro sull’asfalto, e il fruscio delle gomme sull’autostrada accompagnava la routine di chi era in viaggio per lavoro o per piacere. Poi, in un istante, il rumore placido della corsa è stato squarciato da un boato terribile. Un lampo di lamiere, il fragore sordo di due masse in collisione, e in un attimo, la strada si è trasformata in uno scenario di caos e disperazione. Le sirene hanno rotto il silenzio che è seguito allo schianto, annunciando l’arrivo dei soccorsi in un luogo dove l’ orrore si era materializzato lasciando dietro di sé vittime e feriti, la cui unica colpa era essersi trovati lì in quel momento fatale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

frontale mortale in italia pullman pieno di persone contro furgone 200 strage

frontale mortale italia pullmanIncidente in A1 oggi Reggio Emilia: furgone tampona pullman di turisti, bolognese muore a 40 anni. Due i feriti - Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: un furgone ha tamponato un pullman di turisti francesi circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia ... Da msn.com

