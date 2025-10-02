Frontale mortale in Italia pullman pieno di persone contro furgone È strage
La mattinata era cominciata come tante altre. Il sole si alzava pigro sull’asfalto, e il fruscio delle gomme sull’autostrada accompagnava la routine di chi era in viaggio per lavoro o per piacere. Poi, in un istante, il rumore placido della corsa è stato squarciato da un boato terribile. Un lampo di lamiere, il fragore sordo di due masse in collisione, e in un attimo, la strada si è trasformata in uno scenario di caos e disperazione. Le sirene hanno rotto il silenzio che è seguito allo schianto, annunciando l’arrivo dei soccorsi in un luogo dove l’ orrore si era materializzato lasciando dietro di sé vittime e feriti, la cui unica colpa era essersi trovati lì in quel momento fatale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
