Frattesi Inter non tramonta la pista Roma | proposta questa contropartita

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Davide Frattesi è uno dei giocatori più discussi in casa Inter. Il centrocampista, che sembrava destinato a lasciare i nerazzurri la scorsa estate, è rimasto all’Inter nonostante le voci di mercato e le difficoltà iniziali nel trovare spazio nel progetto di Simone Inzaghi. Nonostante ciò, le sue qualità non sono mai state messe in discussione e il suo nome è ancora legato al mercato interista anche grazie all’arrivo in panchina di Chivu. La scorsa primavera, infatti, Frattesi è stato accostato alla Roma in uno scambio con Lorenzo Pellegrini, che in quel periodo sembrava a un passo dall’addio ai giallorossi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, non tramonta la pista Roma: proposta questa contropartita

