Fratelli d' Italia | Oltre 1,4 milioni di euro per i laboratori professionali della provincia di Arezzo

Arezzonotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fondi per 1.407.000 euro destinati dal Ministero dell’istruzione e del merito alla provincia di Arezzo per il potenziamento e l’ammodernamento dei laboratori professionali negli istituti scolastici superiori. I fondi riguarderanno l’I.I.S.S. “Marcelli” di Foiano della Chiana, l’istituto “Angelo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fratelli - italia

L’addio a Fratelli d’Italia di Elisabetta Fedegari dopo le molestie sessuali: “Da un partito che difende certi valori mi sarei aspettata altro”

Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia

Fratelli d'Italia, "Conte guarda e impara". Come stroncano l'ex premier

fratelli d italia oltreFratelli d’Italia Arezzo: il ministro Giuli in visita in città - l programma prevede un percorso che toccherà alcuni dei luoghi più simbolici come la Pieve di Santa Maria, la Basilica di San Francesco ... Scrive msn.com

fratelli d italia oltreAscoli, Fratelli d’Italia fa il pieno di voti grazie ai big Fioravanti e Castelli. Nelle zone terremotate il centrodestra sfiora il 70% - ASCOLI Fratelli d’Italia si conferma essere il serbatoio elettorale, la roccaforte a livello provinciale con una percentuale alta. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fratelli D Italia Oltre