Fratelli d’Italia Arezzo | il ministro Giuli in visita in città

Arezzo, 2 ottobre 2025 –  Venerdì 3 ottobre il Ministro della Cultura Alessandro Giuli sarà ad Arezzo per una giornata dedicata all’arte e al patrimonio della città. Il programma prevede un percorso che toccherà alcuni dei luoghi più simbolici come la Pieve di Santa Maria, la Basilica di San Francesco e il Mosaico di Andreina nella chiesa dello Spirito Santo a Indicatore, oltre alla mostra dedicata a Marino Marini. La visita si concluderà con un incontro conviviale insieme ad Alessandro Tomasi, occasione per parlare della “rivoluzione del fare” che Fratelli d’Italia vuole portare in Toscana: stop all'immobilismo e alla cattiva amministrazione della sinistra per dare finalmente spazio alla concretezza, alla valorizzazione delle eccellenze e alle soluzioni reali per cittadini e territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

