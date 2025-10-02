Fratelli d’Italia all’attacco | Situazione fuori controllo vanno istituite le zone rosse
"Gli ultimi episodi di violenza in città sono l’ennesima conferma che a Modena il tema della sicurezza è stato sottovalutato per anni. Adesso, con buona pace della sinistra, della finta integrazione, delle coccole e delle continue parole di comprensione, ci troviamo a dover fronteggiare una vera e propria emergenza". Non usa mezzi termini il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini. "La riprova di anni trascorsi nel lassismo – dichiara – è che gli episodi di violenza continuano a concentrarsi sempre nelle stesse zone: dalla stazione dei treni al Novi Park, dalla stazione delle corriere al Parco XXII Aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fratelli - italia
L’addio a Fratelli d’Italia di Elisabetta Fedegari dopo le molestie sessuali: “Da un partito che difende certi valori mi sarei aspettata altro”
Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia
Fratelli d'Italia, "Conte guarda e impara". Come stroncano l'ex premier
Avete condotto una campagna elettorale con il solo intento di colpire il Governo Meloni: vi è andata male, di nuovo. Ha vinto il buongoverno di Fratelli d’Italia e del centrodestra. - X Vai su X
Fratelli d'Italia Consiglio regionale Toscana - facebook.com Vai su Facebook