Fratelli d’Italia all’attacco | Situazione fuori controllo vanno istituite le zone rosse

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Gli ultimi episodi di violenza in città sono l’ennesima conferma che a Modena il tema della sicurezza è stato sottovalutato per anni. Adesso, con buona pace della sinistra, della finta integrazione, delle coccole e delle continue parole di comprensione, ci troviamo a dover fronteggiare una vera e propria emergenza". Non usa mezzi termini il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini. "La riprova di anni trascorsi nel lassismo – dichiara – è che gli episodi di violenza continuano a concentrarsi sempre nelle stesse zone: dalla stazione dei treni al Novi Park, dalla stazione delle corriere al Parco XXII Aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fratelli d8217italia all8217attacco situazione fuori controllo vanno istituite le zone rosse

© Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia all’attacco: "Situazione fuori controllo, vanno istituite le zone rosse"

In questa notizia si parla di: fratelli - italia

L’addio a Fratelli d’Italia di Elisabetta Fedegari dopo le molestie sessuali: “Da un partito che difende certi valori mi sarei aspettata altro”

Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia

Fratelli d'Italia, "Conte guarda e impara". Come stroncano l'ex premier

Cerca Video su questo argomento: Fratelli D8217italia All8217attacco Situazione