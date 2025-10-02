Frankenstein di Netflix | il design del mostro di Jacob Elordi sconvolge

Un nuovo trailer di Guillermo del Toro per la sua imminente interpretazione cinematografica di Frankenstein sta attirando l’attenzione degli appassionati di horror gotico. Il film, basato sul classico romanzo di Mary Shelley, si distingue per un’estetica ricca di dettagli e un’atmosfera intensa, che promettono di offrire una rivisitazione originale e profonda della storia. La presentazione visiva e le scelte narrative mostrano chiaramente la volontà del regista di enfatizzare l’aspetto artistico e emotivo del racconto. il nuovo trailer svela il mostro interpretato da jacob elordi. Nel trailer più recente, emerge con forza la figura di Jacob Elordi nel ruolo del mostro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Frankenstein di Netflix: il design del mostro di Jacob Elordi sconvolge

In questa notizia si parla di: frankenstein - netflix

