Frankenstein di guillermo del toro | il mostro di jacob elordi nel trailer
il trailer di Frankenstein di Guillermo Del Toro svela l’interpretazione della creatura di jacob elordi. È stato rilasciato il trailer ufficiale del nuovo adattamento cinematografico di Frankenstein, diretto dal rinomato regista premio Oscar Guillermo Del Toro. Il video anticipa alcune delle scene più intense e mette in evidenza l’ interpretazione affascinante di Jacob Elordi, che veste i panni della creatura. Questo progetto, tratto dal celebre romanzo di Mary Shelley, si presenta come uno dei titoli più attesi e discussi della stagione cinematografica. cast e anteprima mondiale. Il film vanta un cast di alto livello con interpreti di grande rilievo: Oscar Isaac nel ruolo del Dottor Frankenstein, mentre Jacob Elordi interpreta la tragica creatura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
