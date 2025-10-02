Francisco Comesana sfiderà Musetti al 2° turno di Shanghai Ritiro per Atmane Opelka eliminato

Calato il sipario su questa giornata dedicata al primo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina). Sul cemento asiatico caldo e alto tasso d’umidità a caratterizzare i vari incontri. A pagarne le spese, in questo senso, è stato il francese Terence Atmane. Il talentuoso tennista transalpino è stato costretto ad alzare bandiera prima del tempo nel match contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli (n.43 del ranking). Atmane (n.68 ATP) si è ritirato sullo score di 4-4 nel primo parziale. Sarà il sudamericano il prossimo rivale dell’australiano Alex de Minaur. In casa Italia è arrivata la tanto attesa vittoria (nei singoli incontri) di Matteo Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

