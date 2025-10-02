Francia-Gb | Eurostar presenta le nuove divise gender-neutral per il personale

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi, 2 ott. (Adnkronos) - Eurostar ha presentato le sue nuovissime divise gender-neutral, che includono gonne per gli uomini, un foulard con graffiti e stivali Dr. Martens verdi. Si tratta della prima, nuova uniforme in oltre un decennio e comprende 54 capi di abbigliamento individuali pensati per "adattarsi a tutti i sessi, corporature e personalità" e mira a "consentire al personale di esprimere la propria individualità". Dopo oltre due anni di riflessione, per garantire che gli abiti rispondessero alle esigenze pratiche del personale Eurostar, ieri gli abiti sono stati presentati alla stazione Gare du Nord di Parigi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

francia gb eurostar presenta le nuove divise gender neutral per il personale

© Iltempo.it - Francia-Gb: Eurostar presenta le nuove divise gender-neutral per il personale

In questa notizia si parla di: francia - eurostar

francia gb eurostar presentaFrancia-Gb: Eurostar presenta le nuove divise gender-neutral per il personale - neutral, che includono gonne per gli uomini, un foulard con ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Gb Eurostar Presenta