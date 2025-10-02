Parigi, 2 ott. (Adnkronos) - Eurostar ha presentato le sue nuovissime divise gender-neutral, che includono gonne per gli uomini, un foulard con graffiti e stivali Dr. Martens verdi. Si tratta della prima, nuova uniforme in oltre un decennio e comprende 54 capi di abbigliamento individuali pensati per "adattarsi a tutti i sessi, corporature e personalità" e mira a "consentire al personale di esprimere la propria individualità". Dopo oltre due anni di riflessione, per garantire che gli abiti rispondessero alle esigenze pratiche del personale Eurostar, ieri gli abiti sono stati presentati alla stazione Gare du Nord di Parigi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Francia-Gb: Eurostar presenta le nuove divise gender-neutral per il personale