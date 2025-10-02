Franchitti debutta a Roma | sculture nate da radici e ricordi
Roma si appresta ad accogliere, per la prima volta, le forme possenti e visionarie di Roberto Franchitti. Dal 11 al 18 ottobre, la raffinata Galleria Apollina diverrà teatro di un incontro tra materia recuperata e memoria collettiva, intrecciando identità personali e radici molisane in un racconto plastico dalle suggestioni senza tempo. Una presenza inedita nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: franchitti - debutta
