Roma si appresta ad accogliere, per la prima volta, le forme possenti e visionarie di Roberto Franchitti. Dal 11 al 18 ottobre, la raffinata Galleria Apollina diverrà teatro di un incontro tra materia recuperata e memoria collettiva, intrecciando identità personali e radici molisane in un racconto plastico dalle suggestioni senza tempo. Una presenza inedita nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Franchitti debutta a Roma: sculture nate da radici e ricordi