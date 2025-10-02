Francesco Gabbani ha chiuso il tour all’Arena di Verona con tanti ospiti

Francesco Gabbani ha concluso un anno di tour con un concerto evento allArena di Verona, in compagnia di molti amici che hanno festeggiato i dieci anni di carriera del cantautore. Ieri sera l’Arena di Verona si è trasformata in un palcoscenico di emozioni senza tempo per l’evento speciale con cui Francesco Gabbani ha chiuso il suo tour. Un viaggio musicale iniziato lo scorso dicembre nei palazzetti, proseguito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e arricchito dalle tappe estive, che ha trovato la sua cornice più suggestiva in uno dei luoghi più iconici d’Italia. Quella di Verona non è stata solo la tappa conclusiva di un tour, ma un vero e proprio abbraccio collettivo, un momento di festa e condivisione con il pubblico per celebrare i dieci anni dall’uscita di Amen e la carriera di un artista che ha saputo unire leggerezza e profondità, sorriso e riflessione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

