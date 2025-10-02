Francesco Bagnaia | Non ho mai dubitato del mio potenziale ho dovuto aspettare fino ai test di Misano…

Francesco Bagnaia va a caccia di conferme dopo lo splendido week end di Motegi (Giappone). Nel fine-settimana che ha incoronato il suo compagno di squadra in Ducati ufficiale Marc Marquez, Pecco vuole dare continuità a quanto di buono messo in mostra in terra nipponica. La conquista della pole-position e le affermazioni nella Sprint e nel GP hanno finalmente dato un po’ di respiro al piemontese, in un stagione di tormenti. Senza avere troppo tempo di starci a pensare, si torna in sella per l’appuntamento di Mandalika (Indonesia) e Bagnaia è pronto alla sfida. “ Penso di poter proseguire sulla strada del Giappone, questa pista non è mai stata semplice per me e dovrò cercare di adattarmi, ho già parlato con la squadra per il set-up. 🔗 Leggi su Oasport.it

