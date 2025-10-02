Francesca Verdini | la Rai trova uno spazio per la fidanzata di Salvini

Dagospia ha rivelato che sbarcherà su Rai 2 Nella mente di Narciso, produzione di Francesca Verdini, fidanzata di Salvini. La decisione arriva dopo che la Rai ha fatto molti tagli alla seconda e terza serata per "recuperare soldi": proprio in quella fascia si collocherà la trasmissione condotta da Roberta Bruzzone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

francesca verdini la rai trova uno spazio per la fidanzata di salvini

