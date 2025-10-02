Francesca Verdini | la Rai trova uno spazio per la fidanzata di Salvini
Dagospia ha rivelato che sbarcherà su Rai 2 Nella mente di Narciso, produzione di Francesca Verdini, fidanzata di Salvini. La decisione arriva dopo che la Rai ha fatto molti tagli alla seconda e terza serata per "recuperare soldi": proprio in quella fascia si collocherà la trasmissione condotta da Roberta Bruzzone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Giambruno ospite di Lady Salvini. Francesca Verdini intervista l’ex compagno di Giorgia Meloni: «Rosso come l’amore per mia figlia» – Il video
Andrea Giambruno si racconta per la casa di produzione di Francesca Verdini (compagna di Matteo Salvini): “Il rosso mi ricorda il colore del cuore e quindi dell’amore”
“Barbara D’urso ha avuto fitti incontri con Maria Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini”: le indiscrezioni di ItaliaOggi
FRANCESCA VERDINI REGINA A VIALE MAZZINI - DOPO I TAGLI DELLE SECONDE SERATE CHI TROVA SPAZIO SU RAI2? 'NELLA MENTE DI NARCISO'. IL DOCU CON ROBERTA BRUZZONE, GIÀ DISPONIBILE SU RAIPLAY, ANDRÀ IN ONDA ANCHE
Secondo ItaliaOggi, la conduttrice avrebbe avuto fitti incontri con Maria Francesca Verdini, imprenditrice e compagna di Salvini
