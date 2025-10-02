Francesca uccisa con un colpo di fucile scintille tra Procura e consulente

“Vicol non era nell’immediatezza della porta di ingresso quando ha sparato, si trovava a non meno di un metro di distanza dal muro. Quindi ha sparato nella posizione centrale lato destro del letto dando le spalle alla porta d’ingresso della camera. Tale riscontro l’ho effettuato alla luce del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: francesca - uccisa

Chi era Francesca Manno, l’83enne schiacciata e uccisa a Baggio da un uomo che si è buttato dal quarto piano

Chi era Francesca Manno, l’83enne schiacciata e uccisa da un uomo che si è gettato dal quarto piano

Centrata e uccisa dall’uomo che voleva suicidarsi: cosa sappiamo della tragedia di Francesca Manno

Tg3. . Tra il 29 e il 30 settembre 1975, due ragazze di 17 e 20 anni furono sequestrate, stuprate e torturate da tre coetanei in una villa del Circeo, a sud di Roma. Donatella Colasanti sopravvisse, Rosaria Lopez fu uccisa. Francesca Malaguti per il Tg3 delle 19 Vai su Facebook

RIARDO - Il killer di Francesca conferma la sua versione in aula: è stato un incidente, mi aveva detto che il padre non lasciava mai i fucili carichi… - 20:06:35 Ha confermato quanto disse nell' immediatezza dei fatti al carabinieri e poi al gip in sede di convalida, Cipriani Vicolo ha ribadito ai giudici della corte di assise che la morte di Francesc ... Come scrive casertafocus.net

Centrata e uccisa dall’uomo che voleva suicidarsi: cosa sappiamo della tragedia di Francesca Manno - Milano, 15 settembre 2025 – Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Francesca Manno, l'83enne travolta e uccisa da un uomo di 70 anni che domenica sera si è lanciato dal quarto piano ... Scrive ilgiorno.it