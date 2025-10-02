Francesca Fagnani torna su Rai Due | ecco la data del suo ritorno

Ritorno di “Belve” su Rai 2: data ufficiale e anticipazioni sugli ospiti. Il programma televisivo di grande successo “Belve” sta per tornare in prima serata su Rai 2. La nuova edizione promette di offrire contenuti coinvolgenti, con un cast di personaggi noti e interviste che cattureranno l’attenzione del pubblico. Le anticipazioni riguardano già alcuni degli ospiti principali, tra cui figure di spicco del mondo dello spettacolo e dello spettacolo italiano. In questo contesto si inseriscono dettagli sulla data di messa in onda e sulle personalità che si alterneranno nel corso delle puntate. quando va in onda la prima puntata di “belve”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Francesca Fagnani torna su Rai Due: ecco la data del suo ritorno

In questa notizia si parla di: francesca - fagnani

La giornalista Francesca Fagnani riceve premio Valore Donna al Festival Libro Possibile sostenuto da Pirelli commentando "bisogna lavorare su gender gap".

Garlasco, Francesca Fagnani: "Se Stasi è innocente", parole pesantissime

Ballando con le Stelle, contattata anche Francesca Fagnani per la nuova edizione

Belen Rodriguez ha ceduto al corteggiamento di Francesca Fagnani e di Milly Carlucci. La showgirl argentina sarà ballerina per una notte sabato a #BallandoConLeStelle e sarà anche ospite della prima puntata di #Belve, il 28 ottobre su Rai 2. (Da Vanity Fai - X Vai su X

Ospiti della prima puntata di Amici in onda domani su Canale 5 alle 14.00 circa - Irama - Giuseppe Giofré - Stash dei The Kolors - Geppi Cucciari - Simona Ventura - Francesca Fagnani - facebook.com Vai su Facebook

Belve, quando torna Francesca Fagnani su Rai Due? C’è la data (e manca poco) - Il programma amatissimo sta per tornare, tutte le anticipazioni e cosa è stato già deciso: la giornalista è pronta a iniziare ... Lo riporta msn.com

Francesca Fagnani prepara il colpaccio: i nomi dei prossimi ospiti a Belve - Secondo quanto riportato dalla newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch, curata da Santo Pirrotta, il primo ospite a inaugurare la stagione sarà Belen Rodriguez. Come scrive donnaglamour.it