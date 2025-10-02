Francesca Albanese si presenta come International lawyer ma non è avvocato Ecco come stanno le cose

Francesca Paola Albanese, oggi volto di punta delle Nazioni Unite come Relatrice speciale sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati, si presenta ovunque come International Lawyer. La dicitura campeggia nel suo curriculum, nei profili accademici e su Instagram, dove raccoglie oltre un milione di follower. Ma un dettaglio non da poco incrina questa immagine: non è avvocato. Il cv di Francesca Albanese sul sito dell’UniBo Lo ha ammesso lei stessa, dopo anni di ambiguità. In un’intervista a Vanity Fair Italia ha dichiarato: " Non ho fatto l’esame, non sono avvocato, e non ho mai voluto esserlo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

