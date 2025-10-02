Francesca Albanese irritata con Labate in tv | Lo avrebbe chiesto a chi irrompeva nei ghetti durante il fascismo?

A RealPolitik ieri sera Tommaso Labate ha chiesto a Francesca Albanese, relatrice Onu per Gaza, se "Le manifestazioni pro Gaza sono la spia di un clima d'odio o possono essere utili". La risposta stizzita dell'ospite e gli applausi in studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

