francesca albanese e le donne di potere che parlano come paperina per non sembrare stronze

Una regola che mi sono data è che del materiale deperibile da talk-show, della notizia su cui tutti si esercitano per quarantott’ore ma di cui tra quattr’anni non ci ricorderemo, di quella roba lì non si scrive a meno che non sia particolarmente esilarante. Quando devo decidere di cosa occuparmi in questa paginetta, il mio faro culturale sono i ricordi di Facebook. Ogni volta che Facebook mi dice che oggi, quindici anni fa, parlavo di qualcosa che mi pareva così rilevante da dare per scontati i dettagli, e quindici anni dopo non so di che si trattasse, sento d’aver sbagliato. Ieri, Facebook mi ha ricordato che sedici anni prima ero a una conferenza stampa di Shakira (ricordo vagamente chi sia, non credo d’aver mai sentito una sua canzone: cosa ci facevo a una sua conferenza stampa?); che dodici anni prima ero a vedere un film in cui Naomi Watts interpretava Diana Spencer (esiste un film in cui Naomi Watts fa Lady D??); che sette anni prima mi lamentavo perché quando leggevo un editoriale scarsissimo poi per tutto il giorno mi trovavo i social che gli davano del capolavoro (chissà che articolo stavo pizzinando, non lo saprò mai, potrebbe essere un qualunque editoriale degli ultimi sette anni); che quattro anni prima i parenti di Morisi erano insofferenti verso una cronista del Corriere (ho dovuto cercare su Google “Morisi”); che tre anni prima avevo azzeccato Wordle al primo colpo, unico ricordo davvero rilevante eppure neppure di questo importantissimo traguardo riesco a rammentarmi i dettagli: chissà qual era la parola giusta di quel Wordle dell’ottobre 2022. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

