Fra’ Mauro Billetta | No al Villaggio dell’esercito con armi da guerra a Palermo mentre a Gaza c’è lo sterminio Lagalla va avanti

“Esibire armi da guerra, nel mentre che decine di migliaia di civili vengono irragionevolmente sterminati a Gaza City, ferisce la sensibilità di Palermo conosciuta nel mondo per l’integrazione e la pace. Il sindaco revochi l’autorizzazione alla realizzazione del Villaggio dell’Esercito in piazza Castelnuovo”. A inviare un appello al primo cittadino del capoluogo siciliano è fratel Mauro Billetta, parroco della chiesa di Sant’Agnese ai Danisinni. Una richiesta alla quale si sono associati tanti sacerdoti e tante realtà del Terzo settore che non vogliono vedere dal 2 al 5 ottobre mezzi militari davanti al teatro Politeama, dove il ministero della Difesa ha organizzato una kermesse promozionale dell’ Esercito italiano “che offrirà ai cittadini e ai turisti l’opportunità di conoscere da vicino la realtà della Forza Armata ”, recita la presentazione dell’iniziativa sul sito del Comune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

