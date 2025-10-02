Fra le campagne di Ceglie una discarica di rifiuti pericolosi | i carabinieri sequestrano l' area

Baritoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I rifiuti sarebbero stati ritrovati, nella zona di Ceglie del Campo, in evidente stato di abbandono e deterioramento, incendiati ai fini dello smaltimento: l'attività avrebbe determinato anche il degrado dei luoghi. I carabinieri di Bari, lo scorso 26 settembre, hanno effettuato il sequestro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campagne - ceglie

campagne ceglie discarica rifiutiBari, Ceglie del Campo, sequestrata discarica abusiva: denunciato un uomo - Una vasta area trasformata in discarica abusiva è stata sequestrata dai Carabinieri a Ceglie del Campo, quartiere di Bari. Scrive trmtv.it

Bari, le campagne di Ceglie invase da rifiuti: sono lì da giugno, li hanno bruciati - In località Terra Rossa, lungo via Gennaro Trisorio Liuzzi in direzione Loseto, da mesi i cittadini ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Campagne Ceglie Discarica Rifiuti