Fra le campagne di Ceglie una discarica di rifiuti pericolosi | i carabinieri sequestrano l' area
I rifiuti sarebbero stati ritrovati, nella zona di Ceglie del Campo, in evidente stato di abbandono e deterioramento, incendiati ai fini dello smaltimento: l'attività avrebbe determinato anche il degrado dei luoghi. I carabinieri di Bari, lo scorso 26 settembre, hanno effettuato il sequestro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: campagne - ceglie
