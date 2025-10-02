Fotilla | vogliamo rompere assedio Gaza

7.35 Sarebbero 22 gli italiani che fanno parte degli equipaggi delle 13 imbarcazioni della Flotilla intercettate dalla marina israeliana. Lo dice su Istagram uno dei portavoce della Flotilla. I membri degli equipaggi delle barche intercettate sarebbero oltre 201. Il portavoce,citato da Al Jazeera,dice che "la missione continua" nonostante gli arresti e che le imbarcazioni continuano a navigare "nel Mediterraneo per r rompere l'assedio di Gaza"."Abbiamo 30 navi che stanno cercando di raggiungere le coste di Gaza",riferisce alla tv ar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it