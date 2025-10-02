Fotilla | vogliamo rompere assedio Gaza
7.35 Sarebbero 22 gli italiani che fanno parte degli equipaggi delle 13 imbarcazioni della Flotilla intercettate dalla marina israeliana. Lo dice su Istagram uno dei portavoce della Flotilla. I membri degli equipaggi delle barche intercettate sarebbero oltre 201. Il portavoce,citato da Al Jazeera,dice che "la missione continua" nonostante gli arresti e che le imbarcazioni continuano a navigare "nel Mediterraneo per r rompere l'assedio di Gaza"."Abbiamo 30 navi che stanno cercando di raggiungere le coste di Gaza",riferisce alla tv ar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: fotilla - vogliamo
#tagada Benedetta Scuderi (Avs) a bordo della Flotilla: “La nave militare ci ha lasciato a 150 miglia da Gaza. Non vogliamo nessuna escalation. Se ci saranno intercettazioni da parte di Israele noi non ci opporremo” - X Vai su X
Riccardo Ricciardi. . Vogliamo una immediata informativa della Presidente Meloni per le sue vergognose dichiarazioni di qualche minuto fa. Per la Premier le donne e gli uomini che sono sulla Flotilla “mettono a rischio la pace”. Avete capito bene: chi mette a r - facebook.com Vai su Facebook
“Rompere l’assedio per aprire canale umanitario, non forzeremo il blocco”: la strategia del Pd sulla Flotilla - it, i parlamentari del Pd a bordo della Flotilla, Arturo Scotto e Annalisa Corrado, spiegano la posizione della missione umanitaria ora che le ... Da fanpage.it
Flotilla, l'eurodeputata di AVS Scuderi: "Vogliamo portare aiuti e rompere assedio illegale di Israele" - Flotilla, l'eurodeputata di AVS Benedetta Scuderi: "Chiediamo supporto politico e istituzionale all'Europa, come ha fatto il governo spagnolo, anche garantendo l'immunità alle persone. Secondo la7.it