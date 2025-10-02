Forum Eventi d' autunno con Franco Berrino Michela Marzano Paolo Borzacchiello e Pupi Avati

Da ottobre la letteratura torna a essere protagonista delle serate modenesi al BPER Forum: ed è solo l'inizio. Da domenica 12 ottobre torna "Forum Eventi": la rassegna - organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena - propone i primi quattro appuntamenti al BPER Forum di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: forum - autunno

One Water–Italy e Consiglio nazionale dei geologi insieme per una «cultura dell’acqua sostenibile» Siglata un’intesa per una collaborazione strategica in vista del Forum Euromediterraneo dell’Acqua che si svolgerà a Roma nell’autunno 2026 - X Vai su X

Elodie torna nei palasport questo autunno con il suo ELODIE SHOW 2025! *Calendario 29 OTTOBRE – PALAZZO DEL TURISMO – JESOLO (VE) *data zero, sold out 31 OTTOBRE – UNIPOL FORUM – MILANO 1 NOVEMBRE – UNIPOL FORUM – MILANO 8 - facebook.com Vai su Facebook

Piccola Fiera d’Autunno tra eventi culturali e cibo - Dopo il grande successo dello scorso anno, la Piccola Fiera d’Autunno di Roncofreddo in programma oggi e domani raddoppia gli eventi divulgativi e culturali dedicati al cibo, alla sostenibilità, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Arezzo Fiere, la stagione dei grandi eventi. Apre il Forum Risk, poi concorsi ed expo - Presidente Vannetti annuncia calendario tra tradizione e innovazione per la stagione 2025. lanazione.it scrive