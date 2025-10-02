Forti nevicate in Bosnia | strade imbiancate e disagi alla circolazione
Forti nevicate in Bosnia hanno causato problemi sulle strade e temperature molto rigide. In poche ore sono caduti circa 20 centimetri di neve, mentre le temperature sono scese a -4 °C nella prima ondata di freddo di questa stagione invernale. L'ufficio meteorologico bosniaco ha emesso un'allerta arancione, affermando che il freddo e la neve continueranno nei prossimi giorni.
