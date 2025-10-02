Forte vento si abbatte su Roma e Lazio | alberi caduti mareggiate e un centauro ferito

Un forte vento si è abbattuto sulla capitale oggi. Allerta per raffiche anche domani, venerdì 3 ottobre 2025: alberi caduti e mareggiate sul litorale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

In balia delle onde a causa del forte vento: soccorsi due turisti

Oggi temporali, grandine e vento forte. Allerta meteo in Toscana e Liguria, nuova frana a Cortina: interrotta di nuovo la statale Alemagna

Paura al #Vomero: il vento forte abbatte un albero. Distrutte tre auto parcheggiate. Tragedia sfiorata in via Luca Giordano. Sul posto i Vigili del Fuoco. Strada chiusa

Rovesci di pioggia e raffiche di forte vento sulla costa

Vento a Roma, alberi e rami caduti in città. Colpito un motociclista in transito - Disagi per chi si è trovato a percorrere la tangenziale est e via Cristoforo Colombo. Come scrive romatoday.it

Allerta meteo Roma e Lazio 2 ottobre: forti piogge, temporali e crollo delle temperature - Da oggi pomeriggio a domani 2 ottobre le previsioni annunciano allerta meteo gialla su Roma e Lazio. Scrive fanpage.it