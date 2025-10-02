Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 19,56 | avvertita anche a Napoli Panico in chiesa a Pozzuoli
Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle ore 19,56 di oggi. Avvertita anche a Napoli. Panico a Pozzuoli tra i fedeli in chiesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: forte - scossa
Terremoto Spagna, forte scossa di magnitudo 5.5 al largo di Almeria: avvertita anche in Marocco e Algeria
Terremoto in Alaska, forte scossa di magnitudo 7.3. Allarme tsunami
Terremoto a Napoli oggi, forte scossa avvertita
#26settembre 1997 una forte scossa (5.7) apre una sequenza sismica in Umbria e Marche: 11 le vittime, 48 i comuni coinvolti, enormi i danni al patrimonio storico artistico. Le interpellanze in Aula: https://bit.ly/Int260997 - X Vai su X
Forte terremoto in Papua Nuova Guinea: Il Video della scossa - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 2.2 - Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, con almeno 6 scosse registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano ... Come scrive fanpage.it
Campi Flegrei, scossa di terremoto avvertita a Napoli: magnitudo 2.7 - Una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei è stata avvertita poco prima delle ore 20 a Napoli. Riporta ilmattino.it