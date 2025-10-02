Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 19,56 | avvertita anche a Napoli Panico in chiesa a Pozzuoli

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle ore 19,56 di oggi. Avvertita anche a Napoli. Panico a Pozzuoli tra i fedeli in chiesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forte - scossa

Terremoto Spagna, forte scossa di magnitudo 5.5 al largo di Almeria: avvertita anche in Marocco e Algeria

Terremoto in Alaska, forte scossa di magnitudo 7.3. Allarme tsunami

Terremoto a Napoli oggi, forte scossa avvertita

forte scossa terremoto campiTerremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 2.2 - Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, con almeno 6 scosse registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano ... Come scrive fanpage.it

forte scossa terremoto campiCampi Flegrei, scossa di terremoto avvertita a Napoli: magnitudo 2.7 - Una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei è stata avvertita poco prima delle ore 20 a Napoli. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Forte Scossa Terremoto Campi