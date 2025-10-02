Forno crematorio la Multiservizi va… a fuoco lento

A luglio scorso L’Ortica aveva già raccontato delle interruzioni, ma nulla è cambiato. Menchetti sottolinea come questa abitudine si ripeta da anni: il forno ha fatto le bizze a maggio 2021, ad inizio 2025 e di nuovo a luglio. E l’Amministrazione? Brancola nel buio come un turista senza Google Maps. A riportare la questione all’attenzione pubblica ci ha pensato il consigliere comunale Michele Menchetti, che – tra un colpo di tosse e l’altro – ricorda come il forno crematorio di Arezzo sia ormai diventato un servizio a singola corsia. Eh già, perché quando la manutenzione chiama, la salma se ne va. 🔗 Leggi su Lortica.it

