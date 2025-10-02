Formula1 troppo caldo a Singapore | piloti con giubbotto refrigerante

Roma, 2 ott. (askanews) – Con temperature previste oltre i 31 °C e un’umidità prossima al 90 %, il Gran Premio di Singapore 2025 entra nella storia per una novità senza precedenti: la FIA ha dichiarato ufficialmente condizioni di “rischio caldo”, autorizzando l’uso di sistemi refrigeranti per i piloti durante tutte le sessioni in pista. Il regolamento prevede che ogni monoposto debba essere dotata di un sistema di raffreddamento per il pilota (una sorta di aria condizionata da corsa), mentre l’uso del giubbotto refrigerante sarà lasciato alla discrezione del pilota in gara. Tuttavia, chi deciderà di non indossare il giubbotto dovrà compensare con 0,5 kg di zavorra aggiuntiva nell’abitacolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

