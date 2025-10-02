Formula 1 a Singapore arriva il kit di raffreddamento per i piloti | di cosa si tratta
Si avvicina a grandi passi il Gran Premio di Singapore che si correrà il prossimo week-end ma a tenere banco più della classifica, delle strategie e di quali piloti possano essere favoriti è il clima, in particolare il gran caldo che ha fatto propendere gli organizzatori a rilasciare un kit di raffreddamento per provare ad alleviare le già previste criticità. La decisione. L'organizzazione lo ha già definito " pericoloso per il caldo ", il che significa che le monoposto devono essere dotate dei dispositivi di raffreddamento sebbene i piloti non siano obbligati a utilizzarli. Il direttore di gara, Rui Marques, ha preso la decisione giovedì perché si prevede che la temperatura superi i 31°C durante il week-end di gara con tassi di umidità altissimi (anche del 90%) che faranno percepire ancora più elevata la temperatura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: formula - singapore
Partner dal 2008: le luci Made in Forlì accendono i riflettori sul Gran premio di Formula uno a Singapore
Formula 1, il Mondiale fa tappa a Singapore: Ferrari attesa alla sfida in notturna
Formula 1, GP Singapore: gli orari di TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming
#Formula1, GP di #Singapore dichiarato “a rischio #calore”: cosa prevede il regolamento - X Vai su X
Appena sbarcato a Singapore, Charles Leclerc ha parlato speranzoso delle prospettive della Ferrari per il prossimo GP, ma anche delle opportunità legate alla stagione 2026 Foto: ferrari.com #F1 #F1News #newsf1 #motorsport #f12025 #formula1 #ferrari - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1 oggi, gli orari e dove vedere il GP Singapore in tv: confereza piloti alle 12.30 - Da oggi a domenica 5 ottobre un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che torna in pista e arriva a Singapore: il via con la consueta conferenza dei piloti in programma alle 12. Segnala sport.sky.it
Formula 1, a Singapore arriva il "kit di raffreddamento" per i piloti: di cosa si tratta - Si preannunciano condizioni molto calde e umide, a Singapore, che potrebbero mettere a rischio la salute dei piloti: ecco la decisione dell'organizzazione e cosa sono i gilet refrigeranti ... msn.com scrive