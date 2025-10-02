Formula 1 a Singapore arriva il kit di raffreddamento per i piloti | di cosa si tratta

Si avvicina a grandi passi il Gran Premio di Singapore che si correrà il prossimo week-end ma a tenere banco più della classifica, delle strategie e di quali piloti possano essere favoriti è il clima, in particolare il gran caldo che ha fatto propendere gli organizzatori a rilasciare un kit di raffreddamento per provare ad alleviare le già previste criticità. La decisione. L'organizzazione lo ha già definito " pericoloso per il caldo ", il che significa che le monoposto devono essere dotate dei dispositivi di raffreddamento sebbene i piloti non siano obbligati a utilizzarli. Il direttore di gara, Rui Marques, ha preso la decisione giovedì perché si prevede che la temperatura superi i 31°C durante il week-end di gara con tassi di umidità altissimi (anche del 90%) che faranno percepire ancora più elevata la temperatura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

