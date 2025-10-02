Formia cerimonia in memoria dei due aviatori scomparsi a Sabaudia

Formia, 2 ottobre 2025 – Questa mattina, in Piazza Aldo Moro, nell’ambito dell ’University Village, è stato osservato un commosso minuto di silenzio in memoria del Colonnello Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo di Latina, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, e ntrato in Accademia Aeronautica lo scorso mese di agosto, spinto da una profonda passione per il volo. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Gianluca Taddeo, rappresentanti delle forze dell’ordine, autorità locali e tantissimi studenti. La tragica scomparsa dei due aviatori, avvenuta ieri a seguito di un incidente aereo ( leggi qui ) a bordo di un velivolo T-260B nel Parco Nazionale del Circeo, lascia un vuoto profondo in tutti noi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it