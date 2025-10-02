Formazione professionale via libera all' Ars al ddl | salvi 100 milioni di fondi Pnrr
Semaforo verde all'Ars al disegno di legge che incide sulla riforma della formazione professionale del 2019. I sì sono stati 32, gli astenuti 22. Un via libera arrivato in extremis grazie ad un patto di non belligeranza che ha portato le opposizioni a non bloccare il disegno di legge. In caso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Riforma della formazione in Sicilia, via libera nella notte per salvare 100 milioni del Pnrr ma è scontro totale con gli enti storici - L'Assemblea Regionale Siciliana approva in extremis la legge che apre ai privati, scatenando la protesta del settore. Lo riporta start-news.it
Legge sulla Formazione, corsa contro il tempo per salvare 100 milioni di euro - Per ricevere i fondi Pnrr per la Formazione professionale serviva una nuova legge regionale, che la Sicilia approva all'ultimo giorno utile. Riporta meridionews.it