Il lungo friulano Davide ‘Dada’ Pascolo è stato nelle ultime due stagioni un giocatore della Pallacanestro 2.015, lasciando un buon ricordo nei tifosi forlivesi: ha vinto una Coppa Italia e raggiunto per due volte la semifinale play off, viaggiando a una media di 7 punti e 5 rimbalzi a partita. Domenica, nella terza giornata di campionato, affronterà in casa con la sua nuova squadra, la Sebastiani Rieti, gli ex compagni in un match che vede le due formazioni appaiate a 2 punti in classifica. Pascolo, avete riscattato la sconfitta in casa contro Avellino vincendo subito su un campo difficile come Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, riecco Pascolo. A Rieti trova il suo passato: "Reagiamo alle critiche. Sfida tra due piazze simili»