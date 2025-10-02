Forlì Ravenna e Rimini calcio insieme in serie C dopo quasi 60 anni | ma chi vale di più?

Non è un'equazione matematica, ma chi investe di più nel mondo del calcio ha una maggior possibilità di vincere e sperare di fare il cosiddetto “salto di categoria”. Ne sa qualcosa il Forlì, che nello scorso campionato si è conquistato sul campo la promozione in serie C, dominando il Girone D. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Conservatorio Statale G. Verdi di Ravenna, Università di Bologna Campus di Forlì. Concerto per la Notte Europea dei Ricercatori 2025 "Minimize the Music", Ensemble 20/21. Venerdì 26 Settembre 2025 - Gallerie Caproni, Predappio.

Sfida milionaria in serie C per Ravenna, Rimini e Forlì: chi ha la squadra più cara del campionato? - Ma tra ambizioni, crisi societarie e valori di mercato, il destino delle tre romagnole corre su binari molto div ... Come scrive ravennatoday.it

Rimini-Ravenna di Coppa Italia di C si giocherà al "Benelli" - 9/CIT emesso in data odierna (30 settembre) l'inversione della sede della partita di Coppa Italia di Serie C Rimini vs Ravenna, valida per il secondo turno. Scrive newsrimini.it