Forlì due partite per classifica e morale Ora c’è da sfruttare il fattore Morgagni

L’assist arriva dal calendario. Metabolizzata la beffa di Pontedera (ko 2-1 di corto muso in zona Cesarini), il Forlì morde il freno per ripartire a caccia di rivincite contro Guidonia Montecelio e Ternana, attese al ‘ Morgagni ’ in rapida successione nel breve volgere di sei giorni, a partire da domenica. Due gare casalinghe consecutive da sfruttare a modino per sedare i mugugni, alimentati da tre cadute nelle ultime quattro giornate di campionato, dissipare le nuvole e scavallare posizioni in classifica. Due avversarie meritevoli della massima considerazione, sì, ma certamente non trascendentali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, due partite per classifica e morale. Ora c’è da sfruttare il fattore Morgagni

In questa notizia si parla di: forl - partite

| Superato il Forlì nel debutto casalingo di Rasai: è la seconda vittoria in due partite ? pt 20’ Marraffa ? 29’ Bentivogli ? 48’ Bagnara Il resoconto: https://tinyurl.com/zrba9apd Giuseppe De Zanet Photography #Dolomit - facebook.com Vai su Facebook

Forlì, due partite per classifica e morale. Ora c’è da sfruttare il fattore Morgagni - In casa, l’anno scorso conquistati 41 punti su 51 disponibili e in questa stagione 6 su 9 ... Da sport.quotidiano.net

3^ giornata Serie A: le probabili formazioni delle due partite rimaste e la classifica - Mancano due partite per concludere la 3^ giornata di Serie A, ma per il momento è chiaro che ci sarà almeno un duetto al comando della classifica del massimo campionato italiano. tuttomercatoweb.com scrive