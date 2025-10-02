Forbidden Fruit Anticipazioni Turche | Zeynep Incontra L’Assassino Di Suo Padre!

In Forbidden Fruit, Zeynep scopre il terribile segreto di famiglia: il killer di suo padre è tornato, e la verità rischia di distruggere tutto. Quando meno se lo aspetta, la vita di Zeynep viene sconvolta da un ritorno tanto improvviso quanto devastante. Si chiama Mustafa, e non è solo un fantasma del passato: è l’uomo che ha spezzato la sua famiglia, il volto dietro all’omicidio del padre. Ma non solo. Mustafa è anche il padre biologico di sua sorella Yildiz, l’uomo che un tempo ha amato la madre Asuman e che ora è pronto a riscrivere le regole di una storia già troppo complicata. Tutto accade in un istante, sul posto di lavoro di Zeynep, dove Mustafa si presenta senza preavviso. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

