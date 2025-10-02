Forbidden fruit 2 replica puntata del 2 ottobre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 2 ottobre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Zehra sembra sempre più vicina a Kemal. In casa Argun, Erim continua a riscontrare problemi con alcuni amici di scuola e le tensioni con il padre non mancano. Anche tra Ender e Alihan le cose non vanno bene e questa convivenza forzata metterà a dura prova la pazienza di Alihan. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 50 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

