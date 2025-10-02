Fontana | Dalle forze politiche un messaggio di responsabilità su Gaza
ROMA – “Ringrazio le forze politiche per aver saputo, pur nelle differenze, offrire oggi alla Camera, anche attraverso un confronto costruttivo, un segnale di profonda responsabilità in un momento di grande complessità, dimostrando che la pace e la fine dei conflitti restano obiettivi che devono vederci sempre più uniti”. Così il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
