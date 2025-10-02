Fondo ESPERO | elezioni assemblea delegati con modello di circolare pronta all’uso

Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero, previste nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2025, rappresentano un appuntamento di grande rilevanza per il personale della scuola e per l’intero sistema previdenziale integrativo del comparto. Per questa tornata è confermata l’adozione del voto elettronico on line, attivo senza interruzioni dalle . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: fondo - espero

Fondo Espero: cos’è, come funziona, la formula del silenzio assenso e quali vantaggi offre ai lavoratori della scuola. RISPOSTE AI QUESITI

Fondo Espero, scatta il silenzio-assenso per i neoassunti: tutte le regole, le scadenze e i passaggi obbligatori per non essere iscritti automaticamente alla previdenza complementare nella scuola

Informative fondo Espero e inserimento nel SIDI: indicazioni per le segreterie

UIL Scuola. . Il Segretario nazionale Enrico Bianchi ci guida all’interno di Fondo Espero - facebook.com Vai su Facebook

Fondo Perseo-Sirio e Fondo Espero. Aggiornato l'applicativo informatico dedicato alla previdenza complementare Novità: https://rb.gy/rfw1rf Inps Comunica - X Vai su X

Elezioni rinnovo Assemblea Delegati Fondo Scuola Espero: voto dal 27 al 29 ottobre. Ecco le liste e come si vota - L'appuntamento elettorale per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero è fissato per la fine di ottobre. Secondo orizzontescuola.it

Elezioni Fondo Scuola Espero: il 27, 28 e 29 ottobre voto online per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati - Con una comunicazione trasmessa il 26 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato le istituzioni scolastiche ... Lo riporta orizzontescuola.it