Fondi per il contributo di solidarietà e per il south working | all' Ars primo ok alla manovra quater
La manovra quater ottiene l'ok nella notte da parte della commissione Bilancio dell'Ars. Il prossimo step è ora il passaggio in Aula. La commissione ha approvato il ddl Variazioni di bilancio al termine di una lunga seduta iniziata mercoledì mattina. Presente per il governo l'assessore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
I fondi per il teatro Marrucino sono salvi, ripristinato quasi interamente il contributo regionale
Garantire alle vittime di violenza di genere un contributo economico agevola la costruzione di una nuova vita. Ma i fondi sono pochi ed in ritardo
Fondo Dote Famiglia 2025 – Al via le domande! Genitori e tutori di bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni possono ora richiedere il contributo per i corsi sportivi finanziati dal Fondo Dote Famiglia. Da lunedì 29 settembre ore 12.00 e fino a esaurimento fondi, - facebook.com Vai su Facebook
Contributi ai fondi integrativi del SSN: quando sono deducibili ai fini IRPEF - La deducibilità dei contributi versati a fondi integrativi del SSN e la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di ... Segnala ipsoa.it