Tempo di lettura: 3 minuti È contenuta in 180 pagine la relazione finale attraverso la quale l’Arpac l’organo di controllo ambientale della Campania ha reso noto il risultato delle visite ispettive nello stabilimento di Fratte delle fonderie Pisano alla luce del rilascio dell’autorizzazione integrale ambientale. Sei sopralluoghi totali dal 19 maggio al 12 giugno che hanno rivoltato sottosopra l’impianto con l’analisi degli impatti su aria acqua, rumore, suolo e rifiuti. L’ispezione ha evidenziato elementi di criticità e difformità e anche le proposte di adeguamento. Pur riconoscendo dei punti di forza l’impegno dell’impresa a test di autocontrollo, resta dall’altra parte, tra le criticità, lo stato di vetustà avanzato che caratterizza l’impianto produttivo dove, nonostante siano state installate tecnologie finalizzate alla mitigazione dell’impatto ambientale, le condizioni strutturali di conservazione dell’impianto non consentono un contenimento pienamente efficace di vapori, odori e polveri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fonderie Pisano, ecco cosa dice la relazione dell’Arpac: oggi incontro al Comune di Salerno