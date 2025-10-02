Fonderie di idee un progetto rivolto ai giovani per pensare i futuri spazi riqualificati
Un luogo simbolo della storia industriale modenese si prepara a diventare un presidio di innovazione sociale e giovanile. Con il progetto “Fonderie di Idee”, il Comune di Modena ha deciso di dedicare uno spazio al piano terra della palazzina storica delle ex Fonderie Riunite – circa 250 metri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
