Fondazione Fiera Milano Bozzetti | Dalle Olimpiadi al made in Italy a sostegno della politica industriale

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Investimenti, valorizzazione del made in Italy, supporto alle pmi e integrazione con il territorio. Giovanni Bozzetti è stato nominato questa estate presidente della Fondazione Fiera di Milano e parla, in un'intervista all'Adnkronos, delle priorità strategiche del suo mandato: non solo il core. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fondazione - fiera

Fondazione Fiera Milano, Aula Lombardia ratifica nomina Bozzetti

Giovanni Bozzetti è il nuovo presidente della Fondazione Fiera Milano

Inchiesta Equalize, Enrico Pazzali in libertà: niente arresti domiciliari per l’ex presidente di Fondazione Fiera

fondazione fiera milano bozzettiFondazione Fiera Milano, Bozzetti: "Dalle Olimpiadi al made in Italy, a sostegno della politica industriale" - Il presidente dell'Ente, nominato in estate, parla in un'intervista all'Adnkronos delle priorità strategiche del suo mandato: investimenti, pmi, interazione con il territorio ... Si legge su adnkronos.com

fondazione fiera milano bozzettiFondazione Fiera Milano, tutto pronto per gare Milano-Cortina - Il sistema fieristico milanese è al centro delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina che prenderanno il via il 6 febbraio 2026. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fondazione Fiera Milano Bozzetti